“Ho detto no”: Napoli, il retroscena che fa impazzire i tifosi

Un protagonista con la maglia del Napoli, nella giornata odierna, ha rivelato un particolare aneddoto di mercato risalente ad alcuni anni fa.

Svanito il sogno di vincere lo scudetto, ora al Napoli non resta altro che provare a difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus e iniziare a pianificare le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. Una finestra che si preannuncia quanto mai intensa, alla luce delle tante cessioni e degli altrettanti numerosi acquisti che andranno in scena.

La caccia allo scudetto ripartirà nei prossimi mesi con il club che, dopo aver completato l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, proverà a regalare al tecnico Luciano Spalletti (il cui futuro resta comunque da definire) altri elementi di livello. I riflettori, in particolare, sono puntati su Hamed Traoré autore di un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo.

Per l’ivoriano, in particolare, 8 gol e 4 assist in 29 presenze: un buon bottino, che gli ha consentito di essere spesso determinante per le sorti della propria squadra. Nel mirino c’è pure Armando Broja, attualmente in forza al Southampton. Nuovi innesti attraverso i quali la società cercherà di rilanciare le proprie ambizioni di gloria. Le basi per vincere in ogni caso, per Marek Hamsik, ci sono già. A confermarlo è stato lui stesso, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’.

Napoli, Hamsik analizza la stagione e rivela un aneddoto di mercato

Il centrocampista, fresco del titolo conquistato con il Trabzonspor, si è espresso così: “Il ciclo-De Laurentiis conferma che c’è stato un ruolo da protagonista, sempre. E se ci è andato vicinissimo nel 2018, se poteva pure capitare prima, se Spalletti è riuscito ad inseguirlo sino a cinque giornate dalla fine, vuol dire che esistono le condizioni e verranno ricreate”.

Lo slovacco ha poi rivelato di essere stato molto vicino, in passato, alla Juventus, all’Inter e al Milan tuttavia a prevalere è stato l’amore nei confronti della maglia azzurra e della città. “Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana. Non ci sarei riuscito. Non ce l’avrei fatta”.