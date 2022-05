Napoli, il Liverpool si fa sotto: in azzurro un obiettivo di Klopp

Il Napoli andrà incontro ad una rivoluzione nel corso della prossima finestra del mercato: un titolare è finito nel mirino del Liverpool.

Non soltanto Lorenzo Insigne. Sono infatti numerosi i giocatori del Napoli che, al termine dell’attuale stagione, lasceranno la compagnia per trasferirsi altrove. È il caso, ad esempio, di Faouzi Ghoulam e di Kevin Malcuit rimasti ai margini del progetto azzurro. Il contratto che lega entrambi al club scade a giugno e la dirigenza ha già fatto sapere ai diretti interessati di non essere interessata a negoziare un nuovo accordo.

Il loro addio, quindi, è stato definito così come quello di Axel Tuanzebe, preso in prestito a gennaio ma mai riuscito ad imporsi. Il difensore (una sola presenza in Serie A ed un’altra in Coppa Italia) farà rientro al Manchester United che, con tutta probabilità, provvederà a smistarlo altrove. Da valutare poi ci sono le posizioni di alcuni titolari, che il presidente Aurelio De Laurentiis considera tutt’altro che incedibili.

L’elenco contiene il nome di Piotr Zielinski, fermatosi alla rete siglata il 4 dicembre e di recente scivolato indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti: in caso di offerta di almeno 40 milioni partirà (il nome del sostituto è stato già individuato). In bilico anche Victor Osimhen e Hirving Lozano. Il nigeriano ha diversi estimatori in Premier League, con il Manchester United pronto a piazzare l’affondo decisivo. In Inghilterra potrebbe ritrovare proprio il messicano.

Napoli, Lozano nel mirino del Liverpool

Il Liverpool, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, ha messo gli occhi sull’esterno autore di 6 gol ed altrettanti assist in 35 partite complessive. Il suo profilo piace molto a Jurgen Klopp il quale, nei prossimi giorni, valuterà se farsi avanti in maniera ufficiale per cercare di acquistarlo.

Il futuro di Lozano (schierato titolare nelle ultime tre partite di campionato al posto di Matteo Politano) è tutto da scrivere. Il Napoli, dal canto suo, attende proposte ed è pronto a sedersi al tavolo delle trattative. Work in progress. Il Liverpool è alla finestra, ma per centrare l’obiettivo dovrà battere la concorrenza dell’Atletico Madrid.