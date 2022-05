Roma, che regalo alle italiane: quanti punti ha dato la Conference

La tanto bistrattata Conference League sta tenendo in piedi il Ranking italiano: quanti punti ha dato la Roma

La Roma ieri ha conquistato la finale di Conference League grazie alla vittoria contro il Leicester 1-0. Tammy Abraham è tornato al gol, dopo averne segnati solo due nelle ultime otto partite tra Serie A e Coppa. Un periodo in cui i giallorossi hanno subito alcune difficoltà, come le ultime quattro partite senza vincere. Mourinho è stato l’ultimo allenatore a vincere un trofeo europeo con una squadra italiana, l’Inter del triplete.

Il percorso della Roma in Conference è andato avanti fin qui per 14 partite, la finale sarà la 15^: le critiche che ha ricevuto questa Coppa sono molteplici. Ma questi sono i risultati che mantengono l’Italia con le quattro squadre in Champions League, visto che sono punti preziosi per il Ranking UEFA. Inghilterra, Spagna e Germania si sono affermate come le migliori nazioni proprio per non aver snobbato alcuna competizione europea.

Quanti punti ha dato la Roma al Ranking UEFA dell’Italia

La Roma, grazie a questo percorso in Conference League, ha collezionato 21 punti in questa stagione. Il punteggio totale è 98, e vincendo la finale contro il Feyenoord salirebbe a 23, entrando nella cerchia dei club con 100 punti. Manco a dirlo, è la squadra italiana che ha collezionato il punteggio più alto in questa stagione. L’Italia, infatti, è a 108 punti circa fino a questo momento, poco distante dalla Germania che ha potuto contare sue due squadre in semifinale di Europa League e una che è approdata in finale.

Irraggiungibili, almeno per il momento, i percorsi delle squadre inglesi e spagnole che continuano a dominare il calcio europeo. Ma la Roma potrebbe fare da monito per i prossimi anni, non snobbando le competizioni rendendosi conto che manca ancora un po’ per vincere la Champions. Ma nelle altre Coppe è possibile arrivare in fondo.