Serie A, clamoroso UEFA: salta un posto in Europa? “Attendiamo risposte”

La Conference League ha comportato molte novità e in Serie A si ragiona su quanti squadre durante la prossima stagione disputeranno le coppe europee.

L’introduzione di una terza coppa continentale quale la Conference League ha generato dubbi sul regolamento in merito a quanti posti avrà a disposizione la Serie A per qualificare le sue squadre alle prossime competizioni. Il dubbio accresce considerato che la Roma è in finale di Conference League e quindi c’è da capire qualche scenario avanzerebbe se i giallorossi vincessero la competizione.

Secondo le informazioni riferite da “Calcio&Finanza” nel triennio 2021-24 il numero massimo di squadre ammesse alle competizioni per ciascun paese è aumentato. L’Italia potrebbe arrivare a 8 squadre in totale in Europa. Quattro in Champions League, tre in Europa League e una in Conference League, qualora la Roma vincesse il trofeo. Altrimenti, il numero di squadre si fermerebbe a sette.

C’è ancora incertezza però su questo punto, mentre sicuro è che le regole non consentono la partecipazione di più di 9 squadre per campionato, ovvero massimo cinque in Champions, massimo tre in Europa League e una in Conference League.

Quante squadre di Serie A andranno in Europa? La UEFA chiamata a risolvere il dubbio

Le ipotesi che avanzano per la Serie A sono tre. Se la Roma vincesse la Conference League, sarebbe in automatico qualificata all’edizione 2022-23 dell’Europa League, ma per avere l’Italia otto posti in Europa, la squadra di Mourinho dovrebbe arrivare in campionato all’ottavo posto, permettendo così a quinta e sesta di qualificarsi ai gironi di Europa League e alla settima di partecipare alla Conference League.

Qualora invece la Roma vincesse la Conference League e arrivasse quinta o sesta in campionato, in entrambi i casi andrebbe ai gironi di Europa League, quindi la settima di Serie A si qualificherebbe in Conference League per un totale di 7 società in Europa. La condizione più “svantaggiosa” sarebbe assistere a una Roma settima in Serie A, perché in tal caso sarebbero tre squadre in Europa League e nessuna in Conference League. L’interrogativo l’ha posto il giornalista Andrea Giannattasio su Twitter, scrivendo: “Confesso che in redazione stiamo attendendo una riposta dalla UEFA sulla storia “Roma 8a ma vincitrice della Conf.L: che fine fa chi arriva 7° in A”. Fino ad oggi pensavo che la 7a fosse esclusa invece pare che i club italiani in Europa l’anno prossimo possano essere fino a 8…”.