Il Genoa è ancora vivo: Criscito salva Blessin in extremis, 2-1 con la Juve

Da pochi minuti è terminata la partita tra il Genoa e la Juventus con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Blessin.

La prima occasione per la Juventus con Kean, servito da Dybala, che sfiora la traversa da ottima posizione. Dopo lo spavento iniziale, il Genoa è riuscito a prendere campo ma senza mai pungere la difesa bianconera. Al 34’ Kean è ancora pericoloso con una conclusione di sinistro: Sirigu si fa trovare pronto e respinge.

La prima frazione di fara si conclude con la vera prima occasione per il Genoa, che va vicino al gol con Portanova che, però, trova una buona parata da parte di Szczesny. Ad inizio ripresa arriva la rete del vantaggio della Juventus realizzata da Dybala, assistito da Kean, con una conclusione precisa di destro dal limite dell’area.

E’ sempre l’argentino ad essere pericoloso al 68’ con una conclusione di sinistro che prende il palo. Il Genoa è scomparso dal campo e Kean al 70’ tira in porta: Sirigu para ancora una volta. Il portiere italiano, tre minuti dopo, respinge anche il tentativo di Vlahovic. I padroni di casa si rifanno vedere al 79’ con Ekuban, ma il suo colpo di testa termina di poco fuori. Al 83’ Sozza assegna un calcio di rigore per un presunto fallo di Gudmundsson su Ake, ma rivede l’azione al VAR e toglie il penalty alla squadra bianconera.

Il Genoa di Blessin nei minuti finali rimonta la Juve e spera ancora nella salvezza

All’87’ arriva all’improvviso il gol del pareggio del Genoa con Gudmundsson, che batte Szczesny. Dopo due minuti, il Genoa spreca una grandissima occasione nata da un errore di Rabiot, ma Amiri, all’altezza del dischetto del rigore, si fa respingere dal portiere polacco la sua conclusione.

Il Genoa attacca, ma è la Juventus a gettare al vento il gol del successo. Kean, infatti, servito da Morata, manda incredibilmente il pallone fuori a porta vuota. I padroni di casa non demordono e Yeboah si procura un calcio di rigore per un fallo di De Sciglio. Criscito con coraggio, dopo l’errore nel Derby, si presenta sul dischetto e batte Szczesny. Successo vitale per i rossoblù in ottica salvezza, in attesa di Salernitana-Cagliari di domenica.

Ecco la classifica aggioranta

Inter 78*; Milan 77; Napoli 70; Juventus 69*; Roma 59; Lazio 59; Fiorentina 56; Atalanta 56; Verona 52; Torino 47; Sassuolo 46; Udinese 43; Bologna 43; Empoli 37*; Sampdoria 33; Spezia 33; Salernitana 29; Cagliari 28; Genoa 28*; Venezia 22.

*una partita in più