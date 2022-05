No all’Inter, la nuova destinazione di Dybala spiazza tutti

Dybala al Borussia Dortmund: è questa la nuova indiscrezioni di mercato che potrebbe trovare conferme a fine stagione. Dopo l’accostamento all’Inter, anche il club tedesco sarebbe pronto a puntare forte sull’argentino

Dybala oggetto del desiderio del Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. Come evidenziato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, l’attaccante argentino potrebbe rappresentare il giusto profilo per completare il reparto offensivo dei tedeschi in vista della cessione di Haaland.

Situazione da monitorare con calma nelle prossime settimane, anche perchè la Joya deciderà il suo futuro solamente a fine campionato. Il diretto interessato preferirebbe trasferirsi all’estero, e le ipotesi Liga e Premier League, per il momento, restano le più accreditate.

Per quel che riguarda l’Inter, invece, l’agente di Dybala, con una nota ufficiale nella giornata di ieri, ha smentito categoricamente un accordo di massima con qualsiasi società. La Joya completerà la stagione con la maglia della Juventus poi si concentrerà il vista del prossimo futuro.

Dybala al Borussia Dortmund: Haaland al City e il piano della Juve

Con Dybala al Borussia, Haaland potrebbe sposare ufficialmente i colori del Manchester City. Guardiola sarebbe pronto ad abbracciare l’ariete norvegese a fine stagione. Punto interrogativo sulle cifre dell’operazione e sulla clausola rescissoria, la quale dovrebbe aggirarsi intorno ai 75 milioni di euro.

Per quel che riguarda la Juventus, invece, il sostituto di Dybala potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. Occhi puntati su Raspadori, primo obiettivo del mercato bianconero. Il Sassuolo valuta l’attaccante circa 40 milioni di euro. La Juventus osserva interessata, Cherubini e Arrivabene prepareranno l’affondo al termine della stagione. Più defilata la situazione Zaniolo: l’esterno della Roma ha una valutazione di 60 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri.