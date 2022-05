Spalletti sorprende tutti: decisione spiazzante per la conferenza

Con grande sorpresa dei presenti in sala stampa, Luciano Spalletti non è intervenuto in conferenza stampa per Torino-Napoli ma ha presenziato il suo staff.

Mancano tre partite alla fine della stagione. Il Napoli, dopo aver consolidato, la sua posizione in classifica rispetto alla qualificazione in Champions League, è ancora in sfida principalmente con la Juventus per ottenere il terzo o il quarto posto finale. Per tale ragione, la sfida col Torino sarà piuttosto importante ma alla vigilia del match l’allenatore del Napoli ha deciso di non parlare alla stampa.

Luciano Spalletti, in accordo con la società, ha deciso di cedere la parola al suo staff tecnico e infatti sono intervenuti in sala stampa Domenichini, Sinatti, Beccaccioli e Lopez. Un gesto per dare onore al merito anche ai componenti dello staff di solito dietro le quinte.

Non è la prima volta che l’allenatore prende una decisione di questo tipo. È già accaduto in occasione della sua esperienza sulla panchina della Roma. Una sorta di abitudine consolidata in favore delle persone delle quali si circonda per lavorare.

Torino-Napoli, Spalletti assente in conferenza stampa: interviene il suo staff

La decisione odierna ha comunque preso tutti alla sprovvista, a causa delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, che hanno generato dubbi circa la permanenza in panchina dell’allenatore del Napoli. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è espresso a più riprese in favore del tecnico. Il presidente ha chiarito ancora una volta la bontà del progetto condiviso e la volontà di proseguire insieme.

Dello stesso avviso pare essere Spalletti, col quale il patron si è confrontato sia a Castel Volturno, presso il centro sportivo del club, che durante le cene di squadra. De Laurentiis continua a stare accanto al gruppo in questo delicato finale di stagione per concluderla nel miglior modo possibile e ridisegnare il futuro.