Gasperini-Atalanta, annuncio del club: indizio sul futuro

L’Atalanta e Gasperini lavorano a stretto contatto da anni. Nelle ultime ore sono arrivate parole importanti per il futuro del tecnico.

Una delle delusioni di questa stagione è stata l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il club nerazzurro è reduce da grandi stagioni in Champions League, ma quest’anno ha deluso le aspettative dei tifosi. Attualmente la formazione orobica è fuori dalla zona europea, distante non solo per la Champions, ma addirittura con l’Europa League a forte rischio.

Sono diverse le motivazioni di questo calo, la cessione di alcuni big come Robin Gosens all’Inter, ma non solo. La formazione bergamasca ha accusato un enorme numero di infortuni in questa Serie A, alcuni di grave entità. Lo stop del centravanti colombiano Duvan Zapata ha bloccato le strategie di Gasperini ed il tecnico si è ritrovato con il reparto offensivo in piena emergenza.

Nelle ultime settimane in casa Atalanta si era discusso riguardo il possibile quanto clamoroso addio del ‘Gasp’ a fine stagione, un’ipotesi incredibile valutando il lavoro offerto dal tecnico nel corso degli ultimi anni. Nelle ultime ore è arrivata però un’importante smentita, dichiarazioni che fanno felici i tifosi della Dea.

Atalanta, Marino rassicura su Gasperini

Attraverso le colonne dell’Eco di Bergamo il direttore generale del club nerazzurro Umberto Marino ha blindato il futuro del suo tecnico: “C’è un rapporto di gran simbiosi tra le parti e tra le righe possiamo dire che potrebbe restare all’Atalanta per tutta la vita (sorride)”. Il dirigente ha poi continuato facendo un illustre paragone:

“Gasperini ha fatto davvero tanto per il calcio italiano, è stato un traino nel corso degli ultimi anni e penso che il suo lavoro può essere paragonato a quello di Arrigo Sacchi”. Parole importanti che rassicurano i tifosi bergamaschi e che mostrano come il progetto Atalanta possa continuare con il tecnico sulla panchina nerazzurra.