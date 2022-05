Gasperini fa affari con la Juventus: il colpo vale 20 milioni di euro

L’Atalanta pianifica le prossime mosse di mercato: in programma un colpo di mercato da 20 milioni dalla Juventus che fa felice Gasperini.

Verso la rifondazione la rosa dell’Atalanta. La deludente stagione vissuta dalla squadra, reduce dal pareggio con la Salernitana che ha complicato i piani di raggiungere un piazzamento in zona Europa, ha spinto la dirigenza a prendere in considerazione l’idea di avviare un nuovo capitolo della storia nerazzurra e cedere numerosi degli attuali giocatori a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.

In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Luis Muriel e Hans Hateboer. Il primo, ad esempio, è rimasto ben distante dai picchi qualitativi toccati nella scorsa stagione totalizzando, fin qui, appena 8 gol in 25 presenze in campionato più uno in Champions League. Troppo poco, alla luce delle aspettative iniziali. Rendimento deludente pure l’esterno olandese, fermo a quota zero assist in 27 partite disputate.

Da definire pure il futuro di Duvan Zapata. Il colombiano, a gennaio, era finito nel mirino del Newcastle ma poi l’operazione non è andata in porto a causa del veto imposto dal tecnico. Ora, invece, le cose possono cambiare. A dimostrarlo è il fatto che l’Atalanta ha messo nel mirino Andrea Belotti in scadenza di contratto con il Torino. Tanti dossier aperti, ma intanto è già certo che del nuovo corso della Dea farà parte Merih Demiral.

Regalo per Gasperini, Demiral verso il riscatto

La società, stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, ha deciso di acquistare a titolo definitivo dalla Juventus il turco, divenuto una delle colonne portanti della squadra: nelle casse bianconere, in particolare, finiranno poco più di 20 milioni che andranno ad aggiungersi ai 4 già versati nella scorsa estate per il prestito oneroso.

Un colpo importante per l’Atalanta, che approfitterà di questa parte conclusiva della stagione per fare il punto della situazione e pianificare le prossime mosse di mercato. Il riscatto di Demiral è soltanto il primo passo: per i nerazzurri il processo di ricostruzione è appena iniziato e a guidarlo, salvo sorprese, sarà ancora Gasperini.