Juve, che sgambetto da Guardiola: pronto a rovinare il sogno dei tifosi

La Juve di Massimiliano Allegri ha ormai ‘chiuso’ il proprio campionato. Il club bianconero pensa ai rinforzi per la prossima stagione.

Con il ko di Genoa si conclude praticamente la stagione della Juve di Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha raggiunto la qualificazione Champions, ma il terzo posto è ormai sempre più complicato. Mercoledi sera i bianconeri proveranno a vincere la Coppa Italia, subito dopo inizieranno i piani per la prossima stagione.

La dirigenza torinese vuole rinforzare la propria rosa e soprattutto il centrocampo, reparto dove ci sono diversi problemi. Il sogno dei tifosi bianconeri riguardava il possibile ritorno a Torino del centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba. Il talento transalpino si è consacrato in maglia bianconera e la società ha fatto più di un pensierino in questi mesi.

Pogba è in scadenza di contratto a giugno ed il giocatore lascerà i Red Devils a fine stagione. Quasi tutti i top club europei monitorano la situazione di Paul, ma il giocatore potrebbe prendere una scelta che avrebbe del clamoroso.

Juve, ancora futuro in Premier per Pogba?

Secondo quanto riporta il Daily Mail il tecnico del Manchester City Pep Guardiola avrebbe messo Pogba in cima alla lista dei possibili rinforzi a centrocampo per la prossima stagione. Il tecnico catalano apprezzerebbe e non poco le qualità tecniche del giocatore. Dal canto suo il Manchester City non avrebbe alcun problema nel garantire a Pogba l’ingente contratto che percepisce allo United. Dopo Tevez nel 2009 a Manchester ci potrebbe essere un nuovo clamoroso trasferimento.

Pogba prenderà una decisione a fine stagione e, come sottolinea il quotidiano, oltre al City, sono Juventus e Psg le squadre più interessate all’eventuale acquisto del giocatore.