No a Pogba, la Juve ha già scelto i due nuovi rinforzi

Pogba-Juventus, i bianconeri dicono no e sarebbero pronti a chiudere definitivamente le porte del ritorno del centrocampista alla corte di Allegri. Arrivabene e Cherubini hanno già scelto i due nuovi rinforzi

La Juventus è pronta a imbastire la nuova strategia di mercato in vista del futuro. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, i bianconeri potrebbero tirarsi ufficialmente indietro dalla corsa a Paul Pogba. Il centrocampista francese, dal canto suo, starebbe valutando anche una nuova offerta del PSG.

Pogba sempre più lontano dal possibile ritorno alla Juventus soprattutto a causa degli eccessivi costi dell’operazione. I bianconeri difficilmente parteciperanno ad aste al rialzo con Mino Raiola. Il francese potrebbe ritornare in orbita bianconera solamente di fronte a una richiesta contrattuale da 6-7 milioni annui.

Situazione complicata, forse impossibile. Ecco perchè i bianconeri avrebbero già individuato due valide alternative. Occhi puntati su Milinkovic Savic, anche se serviranno circa 70 milioni per convincere Lotito a dire sì. Massima attenzione anche a Jorginho, il quale potrebbe lasciare il Chelsea in vista dell’estate.

Pogba-Juventus, secco no bianconero: torna di moda Jorginho

Come confermato da “Nicolò Schira”, su Milinkovic Savic ci sarebbe anche la forte concorrenza del Manchester United, pronto a piombare sul centrocampista serbo per sostituire Pogba, ormai prossimo all’addio. Ritornando alla situazione Jorginho, invece, la Juventus vorrebbe presentare un’offerta da circa 10-12 milioni per convincere il Chelsea a dire sì.

I bianconeri, anche in questo caso, non parteciperanno ad aste al rilancio. Jorginho più Milinkovic Savic per arricchire la mediana bianconera di qualità ed esperienza in vista del futuro. Pogba si allontana da Torino: l’affare potrebbe smuoversi solamente di fronte a un ridimensionamento totale dell’ingaggio del centrocampista francese.