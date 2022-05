“Ho un contratto, ma vediamo…”: Napoli, l’annuncio è un invito per Giuntoli

Il Napoli monitora diversi giocatori sul calciomercato. Uno di questi ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro.

Dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League il Napoli si accinge a disputare le ultime gare della stagione con la testa al futuro. Diversi giocatori diranno addio a fine stagione, in primis il capitano Lorenzo Insigne, ma la dirigenza partenopea guarda anche ad alcune opportunità sul panorama europeo.

In casa azzurra è da valutare il futuro del centravanti nigeriano Victor Osimhen. Il giocatore è al momento un pilastro della squadra di Luciano Spalletti, ma in caso di offerte choc (di almeno 100 milioni di euro) la società azzurra ed il patron Aurelio De Laurentiis faranno le opportune valutazioni del caso.

In caso di partenza di Victor sono tanti i nomi accostati al club azzurro, da Scamacca fino a Belotti ma non solo. La dirigenza partenopea guarda sia in Italia che all’estero e tra i nomi nel mirino di Giuntoli c’è il centravanti del Rennes Martin Terrier, una delle rivelazioni della Ligue 1 in questa stagione. Il classe 1997 ha collezionato 21 reti in 33 presenze della principale competizione transalpina.

Napoli, che messaggio da Terrier

Intervenuto ai microfoni di Prime Video il talentuoso bomber ha parlato di tanti temi ed in particolare del suo futuro: “Sono felice qui ed ho un contratto con il Rennes, ma vedremo come andrà a fine stagione”. Terrier ha sottolineato la grande stagione, la prima annata in carriera dove è andato in doppia cifra.

Sul giocatore non c’è solo il Napoli, ma anche diversi club europei. Intanto lui si gode l’avventura al Rennes e continua: “Qui ci divertiamo e facciamo davvero un buon calcio. Tutte queste cose rappresentano dei buoni segnali in vista del futuro”.