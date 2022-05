Ronaldo, batosta durissima: è successo nelle ultime ore

La stagione di Critiano Ronaldo nello United non è stata da ricordare. In giornata è arrivata un’ulteriore batosta per i ‘Red Devils’.

Non solo il nostro campionato è ancora aperto, ma anche la Premier League. In Inghilterra, infatti, il Manchester City di Guardiola ha un solo punto di vantaggio sul Liverpool. Adesso bisognerà vedere se l’eliminazione dalla Champions League dei Citizens contro il Real Madrid possa avere anche delle ripercussioni nella lotta al titolo.

Il Liverpool di Klopp sarà il primo a giocare in questo turno, visto che questa sera sfiderà il Tottenham di Antonio Conte. Il City, invece, ospiterà domani in casa il Newcastle. E’ una lotta senza tregua tra queste due squadre. Lotta in cui è uscito prestissimo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.

I ‘Red Devils’, infatti, non hanno disputato una gran stagione, anzi. A cambiare la rotta non è servito neanche l’avvicendamento in panchina tra Solskjaer e Rangnick di fine novembre. A peggiore radicalmente la situazione per del Manchester United è la netta sconfitta subita oggi contro il Brighton.

Il Manchester United di Ronaldo non parteciperà alla prossima Champions League

La squadra di Ronaldo, infatti, ha perso in trasferta per 4-0. Il team guidato da Potter ha dominato lo United sin dal primo minuto. Il Brighton già all’ora di gioco aveva chiuso la pratica, grazie alle reti realizzate da Caicedo, Cucurella, Gross e Trossard. I ‘Red Devils’ sono letteralmente crollati quest’oggi, fornendo tra le prestazioni peggiori dell’intera stagione.

Questa sconfitta ha sancito aritmeticamente che il Manchester United non parteciperà alla prossima edizione della Champions League. Questa mancata qualificazione alla massima competizione europea potrebbe anche avere delle conseguenze sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, senza la possibilità di giocarsi l’ambito trofeo, potrebbe anche pensare di cambiare squadra a fine stagione.