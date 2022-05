Mourinho-Guardiola sfida infinita: che bordata in conferenza

Il Manchester City, dopo l’eliminazione dalla semifinale di Champions League, ha ancora la luce dei riflettori puntata: le dichiarazioni di Guardiola

Il Manchester City, con una clamorosa rimonta, è stato eliminato dalla Champions League. Il Real Madrid, squadra che non si arrende mai, ha così strappato il pass per accedere alla finale della competizione. Proprio ai danni del City, che per la sconfitta è ancora sotto la luce dei riflettori.

Alla vigilia della gara di Premier League che impegnerà il Manchester City contro il Newcastle, ha parlato Pep Guardiola in conferenza stampa. La concentrazione ora passa al campionato inglese di massima serie, dove la lotta con il Liverpool è più viva che mai.

Il City è, infatti, primo in classifica con 83 punti. Mentre i Reds sono attualmente in seconda posizione con 82 punti. Con la concentrazione rivolta alla Premier, tuttavia, il pensiero di Guardiola ha voluto ancora una volta fare riferimento a quanto avvenuto in Champions. E la frecciata a José Mourinho non è certamente passata inosservata.

Guardiola e la bordata a Mourinho: “Anche la Roma ha speso ma non è in Champions League”

Guardiola, in conferenza stampa, torna a parlare dell’uscita del Manchester City dalla Champions: “La gente dice che dal momento che questa squadra non è riuscita a vincere la Champions League, allora si tratta di un fallimento. Sono totalmente in disaccordo ma lo accetto, non farò un dibattito su chi ha ragione o chi ha torto. Sono sempre affamato, penso tutti i giorni quanto sono fortunato e felice. So che la gente qui è ossessionata dalla Champions”.

“Il giorno in cui la vinceremo sono sicuro che diranno che è stato perché abbiamo speso tanti soldi, non per il lavoro che c’è dietro”. E su Mourinho, poi, arriva una frecciata ben precisa: “Per me non è un discorso di soldi e i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso diversi soldi ma non è in Champions League“.