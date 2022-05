Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Scendono in campo allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio e la Sampdoria.

Due squadre che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere, ed è per questo che stasera allo stadio Olimpico i punti in palio saranno molto pesanti. Da una parte c’è la Lazio, che insegue un posto in Europa League e proverà a dare tutto per mettere in piedi una prestazione in grado di stendere gli avversari, magari sfruttando anche la spinta dei tifosi presenti all’Olimpico.

Di contro c’è una Sampdoria che non è ancora salva. Certo, manca veramente poco per mantenere la categoria, e vincere in una sfida difficile contro la Lazio potrebbe sancire in maniera definitiva la salvezza. Difficile pensare che i blucerchiati lasceranno vita facile agli avversari.

Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Hysaj, S.Radu, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Leiva, Raul Moro, J. Cabral, Romero.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Rincon, Augello; Sabiri, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Conti, Askildsen, Ekdal, Vieira, Magnani, Damsgaard, Supryaga, Quagliarella.

ARBITRO: Massa di Imperia

Guardalinee: Bottegoni e Vono

Quarto uomo: Paterna

Var: Abisso

Avar: Costanzo