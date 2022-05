Alle 18 spazio al secondo anticipo di questo sabato di Serie A. Alle 18 scendono in campo al Mapei Stadium Sassuolo ed Udinese.

Due squadre distanziate da tre punti ma che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato. Sassuolo ed Udinese sono salve ormai da un po’, ed hanno cosi raggiunto un obiettivo importante soprattutto andando oltre tante difficoltà incontrate nel corso della stagione.

Da una parte Dionisi al primo anno in neroverde, dall’altro Cioffi che ha preso il posto di Luca Gotti a stagione in corso, ed alla fine è rimasto saldamente sulla panchina dei friulani. Due allenatori che hanno dimostrato tanto e che hanno cosi posto anche le basi per la prossima stagione. Se per Dionisi c’è poco da mettere in discussione, dall’altra parte bisogna capire cosa vorrà fare l’Udinese con Cioffi.

Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Rogerio, Peluso, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Henrique, Oddei, Djuricic, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Harroui, Toljan.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, N. Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Soppy, Arslan, Samardzic, Nestorovski.

ARBITRO: Marcenaro di Genova

Guardalinee: Mondin e Massara

Quarto uomo: Camplone

Var: Di Martino

Avar: Irrati