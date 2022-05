Alle 15 spazio al primo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo Stadio Olimpico scendono in campo il Torino ed il Napoli.

Dopo la sconfitta di ieri sera della Juventus contro il Genoa, per il Napoli c’è la ghiotta occasioni di prendersi in maniera definitiva quel terzo posto che sarebbe comunque un risultato molto positivo al primo anno azzurro per Luciano Spalletti, soprattutto dopo la brutta annata con Gattuso che la scorsa stagione chiuse addirittura fuori dalla zona Champions.

Di fronte un Torino ormai salvo, e per questo con la mente sgombra da qualsiasi tipo di pressione da parte di una piazza che ora attende soltanto l’estate per capire come verranno risolta alcune questioni interne. Su tutte quella legata al bomber Belotti.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Mandragora, Seck, Linetty, Pjaca, Pellegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osinhem. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna.

ARBITRO: Prontera di Bologna

Guardalinee: Liberti e Del Giovane

Quarto uomo: Baroni

Var: Irrati

Avar: Zufferli