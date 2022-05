“E’ pericoloso…”: Juve, attacco pesantissimo e frecciata ad Allegri

Juve, dopo la sconfitta col Genoa arrivano le analisi del giorno dopo. Attacco pensante alla squadra e frecciata a Max Allegri.

Una sconfitta che sta facendo discutere, e che ovviamente getta ombre sul finale di stagione di una squadra che quest’anno ha sudato più del dovuto. La Juventus ha fatto registrare un altro risultato negativo, in quella che è stata davvero un’annata turbolenta. L’arrivo di Max Allegri ha sicuro dato modo al club di cominciare un nuovo ciclo, ma al tempo stesso ha posto internamente tutta una serie di limiti sui quali lo stesso club dovrà lavorare nei prossimi mesi.

Difficile pensare che la dirigenza possa accontentarsi anche il prossimo anno di gareggiare per portare a casa il piazzamento Champions, considerando quelli che sono stati dieci anni di successi in casa bianconera. Serva una sterzata, ma nel frattempo in casa Juve si fanno valutazioni ed analisi su quanto accaduto ieri sera.

Juve, dai quotidiani attacco pensante e frecciata ad Allegri

Inutile dire che i tifosi non sono soddisfatti di quanto visto ieri, contro un Genoa sulla carta ovviamente più debole, ma anche su quello che è stato l’atteggiamento di una squadra che si è fatta cogliere di sorpresa da un Grifone che oggi lotta per non retrocedere.

Ad analizzare la situazione ci ha pensato anche Guido Vaciago, direttore di ‘Tuttosport’, che proprio dalle colonne del suo quotidiano ha fatto partire un attacco pesantissimo alla Juventus: “L‘obiettivo era non stancarsi, ma non è normale che la Juventus affronti con tale sufficienza una gara ufficiale”, le parole del giornalista.

“Figuraccia di cui tifosi e società avrebbero fatto volentieri a meno”, ha ancora proseguito Vaciago che ne ha anche per l’allenatore. “E’ pericoloso che Allegri tolleri prestazioni cosi poco juventine”, le parole del direttore.