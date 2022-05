Lazio, Sarri può sorridere: Sampdoria stesa e allungo sulla Roma

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Lazio e la Sampdoria con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa

Al 4’ Luis Alberto cerca di segnare direttamente dalla bandierina: Audero devia in corner. Il portiere si fa trovare di nuovo pronto al 20’ sul tiro di Felipe Anderson. Dopo un minuto, la Sampdoria si sveglia e va vicina al gol del vantaggio con Thorsby. I doriani ci provano ancora con il tiro di Rincon al 22’: Strakosha respinge con i pugni.

La prima frazione della gara dell‘Olimpico si conclude con il gol della squadra di Maurizio Sarri. I capitolini, infatti, riescono sbloccare il match con il colpo di testa di Patric, lasciato colpevolmente tutto solo dalla difesa della Sampdoria, su una punizione calciata da Luis Alberto sulla fascia destra.

La Lazio la chiude con grandissimo gol di Luis Alberto

Ad inizio secondo tempo, esattamente al minuto 51, Strakosha riesce a respingere il tito di Sabiri. La Lazio è pericolosa prima con Zaccagni, bravo ancora Audero, e poi con Immobile. La rete del raddoppio arriva al 59’ con Luis Alberto, servito da Lazzari dopo un’ottima percussione, che supera Audero e la mette dentro con un pregevole tocco.

La Sampdoria non c’è più e la Lazio va vicina al terzo gol con il tiro di Immobile parato da Audero. Il portiere doriano si ripete all’88’ sul tentativo di Basic. Trascorrono due minuti e Quagliarella prende un palo in spaccata a due passi da Strakosha. Ottimo successo per i capitolini che, in attesa del match della Roma di Mourinho di lunedì a Firenze, sono da soli al quinto posto.



Ecco la classifica aggioranta

Inter 78*; Milan 77; Napoli 73*; Juventus 69*; Lazio 62*; Roma 59; Fiorentina 56; Atalanta 56; Verona 52; Torino 47*; Sassuolo 47*; Udinese 44*; Bologna 43; Empoli 37*; Sampdoria 33*; Spezia 33; Salernitana 29; Cagliari 28; Genoa 28*; Venezia 22.

*una partita in più