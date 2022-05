La Lazio sta giocando contro la Sampdoria di Giampaolo, ma i tifosi biancocelesti sono autori di un gesto che ha gelato tutti.

Da pochi minuti è termianto il primo tempo tra la Lazio e la Sampdoria con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. La gara dell’Olimpico è contraddistinta da un sostanziale equilibrio, ma sicuramente gli uomini di Sarri ci hanno provato di più. Le prime occasioni della partita sono state per Luis Alberto che, però, ha trovato di fronte sempre un bravo Audero.

I doriani si sono visti con con la conclusione di Thorsby terminata di poco a lato. I capitolini sono riusciti a sbloccare la gara con Patric al 43′. La partita di questa sera è molto importante per entrambe le squadre. La Lazio, infatti, si sta giocando il quinto posto in classifica con la Roma di José Mourinho, mentre la Sampdoria vuole ottenere almeno un punto per cercare di allontanarsi ancora di più dal Cagliari terzultimo.

La Lazio è arrivata al match di questa sera dal successo contro lo Spezia, ottenuto con la rete siglata in fuorigioco da Acerbi. Proprio sul successo contro i liguri ci sono state tante tantissime polemiche, che hanno portato anche alla sospensione fino al termine del campionato di Pairetto e Nasca (arbitro e VAR del match del Picco). Chi ha criticato apertamente il successo degli uomini di Sarri contr i liguri è stato José Mourinho.

Lazio-Sampdoria, i tifosi biancocelesti ironizzano sul gol di Acerbi con lo Spezia

I tifosi biancocelesti, infatti, hanno risposto ironicamente alle polemiche dell’allenatore della Roma, esponendo uno striscione con un chiaro riferimento al famoso gol annullato al romanista Turone nello scontro scudetto del 1981 tra i giallorossi e la Juventus, che vinse poi quel campionato.

I sostenitori della Lazio, in poche parole, hanno trasformato da “Er go’ de Turone era bbono” a “Er go’ de Acerbi era bbono”, continuando così le polemiche con la Roma di Mourinho. Questo striscione è anche una sorta di risposta alla qualificazione dei giallorossi alla finale di Conference League.