Il Napoli supera il Torino: Fabian Ruiz blinda il terzo posto

È terminato il match andato in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino tra il club granata e il Napoli: il risultato della gara

Il Torino di Ivan Juric, per la 36^ giornata di Serie A, ha ospitato in casa propria il Napoli di Luciano Spalletti. La gara è stata intensa e fisica, con episodi che hanno inciso non poco sull’umore di una squadra e dell’altra. Ecco cos’è accaduto

Allo Stadio Grande Torino quest’oggi i granata hanno ospitato i partenopei. Torino-Napoli è stata, quindi, la prima sfida di questo sabato pomeriggio. Il fischio d’inizio c’è stato da parte dell’arbitro Alessandro Prontera alle ore 15:00.

Il Torino ha spinto, come spesso ha fatto in questa stagione sotto la guida di Juric, fino all’ultimo minuto. Uno dei migliori in campo per i granata è stato senza dubbio Erit Berisha che ha difeso con grandi parate i pali della sua porta, subendo un solo gol. E soprattutto parando anche un rigore a Lorenzo Insigne.

Torino-Napoli, Insigne sbaglia il rigore ma Fabian Ruiz rimedia: i padroni di casa si arrendono all’unico gol del match

Victor Osimhen è stato come sempre molto propositivo da un lato. Dall’altro lato ha spesso attaccato la porta avversaria però anche Andrea Belotti. Nel corso del primo tempo, il Napoli ha avuto la possibilità di sbloccare il risultato su punizione. Ma, complice una deviazione, Mertens non ha trovato il gol. Nel secondo tempo, però, proprio Mertens si è procurato un calcio di rigore per fallo subito da parte di Izzo.

Sul dischetto è andato Insigne ma Berisha è rimasto freddo e ha detto di no al numero 24 azzurro. L’umore del Torino si è prontamente rianimato. Per sbloccare il match e ottenere la vittoria di misura, allora, è servito un gol segnato da Fabian Ruiz. Capovolgimento di fronte allora in merito alla spinta agonistica. Berisha non ha potuto nulla, complice anche una leggera deviazione sul tiro da parte di Djiji. La gara termina con il risultato di 0-1.

Classifica di Serie A aggiornata

Inter* 78; Milan 77; Napoli* 73; Juventus* 69; Roma 59; Lazio 59; Fiorentina 56; Atalanta 56; Verona 52; Torino* 47; Sassuolo 46; Udinese 43; Bologna 43; Empoli* 37; Sampdoria 33; Spezia 33; Salernitana 29; Genoa* 28; Cagliari 28; Venezia 22.