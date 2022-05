Verona-Milan, è già polemica: bordata all’arbitro in conferenza

Continua la corsa al vertice con il Milan intenzionato ad attuare il contro-sorpasso nei confronti dell’Inter: le dichiarazioni in conferenza

Il Milan non vuole lasciare margine all’Inter, che ieri ha ottenuto una pesante vittoria in rimonta contro l’Empoli. Nella serata di domani, allora, i rossoneri scenderanno in campo contro il Verona al Bentegodi. È tutto pronto, restano solo gli ultimi dettagli da definire per le formazioni che saranno schierate.

In vista di Verona-Milan, dunque, quest’oggi hanno parlato in conferenza stampa i rispettivi allenatori delle due squadre. A tal proposito, Igor Tudor (che ha condotto con i suoi un’ottima stagione in questa annata) ha parlato di cosa si aspetta nello specifico domani dal suo gruppo.

Dopo la vittoria ottenuta a Cagliari, i gialloblù si stanno preparando per il match da giocare in casa contro chi vuole tornare ad essere il primo della classe. Andando a superare l’Inter, per tornare al primo posto della classifica. Queste le parole di Tudor sulla sfida contro il Milan.

Verona-Milan, parla Tudor: “Ai rossoneri faccio i complimenti. Doveri? Lo stimo ma è un po’ permaloso”

Igor Tudor, quindi, in conferenza stampa e sul Milan ha dichiarato: “La loro rosa è da terzo o quarto posto. Da questo si capisce il lavoro straordinario che il club e l’allenatore hanno fatto. Ai rossoneri faccio i complimenti a tutti”. “Noi – ha tuttavia continuato – vogliamo vincere. Dobbiamo giocarcela. Anche se ci saranno forse più tensioni rispetto al solito”.

L’arbitro designato per dirigere la gara è Daniele Doveri. Proprio su di lui, Tudor ha affermato: “Lo stimo. Ha comunque qualità, anche se per i miei gusti è un po’ permaloso. Il rosso a Ceccherini contro il Napoli fu esagerato, prese il secondo giallo a sessanta metri dalla porta, che per me non c’era. La mia speranza è che non si parli di lui dopo la partita”.