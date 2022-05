“Non vi interessa?”: Torino-Napoli, Spalletti lancia la provocazione in diretta

Il Napoli di Luciano Spalletti vince di misura contro il Torino: il mister elogia i suoi nel post-partita, ma non manca la provocazione

Il Napoli torna a vincere in trasferta e contro il Torino, in casa dei granata appunto, ottiene un’importante vittoria di misura. Tre punti guadagnati che fanno felici i tifosi e che vanno a migliorare ancora di più l’umore del gruppo partenopeo.

Il Napoli, dopo essere tornato a conquistare matematicamente il proprio posto in Champions League per la prossima stagione, consolida il terzo posto vincendo contro il Torino. Luciano Spalletti, nell’intervista post-partita, si è detto felice e orgoglioso dei suoi.

Felice della squadra, dello staff e di tutto l’ambiente in cui il gruppo vive. Fabian Ruiz ha regalato così, con il suo gol (unico del match), altri tre punti in classifica di Serie A. Facendo salire il Napoli a 73 punti in classifica. Non è, tuttavia, mancata la provocazione da parte del tecnico in diretta tv.

Napoli, Spalletti risponde in merito al discorso sul futuro e lancia la provocazione: “Non vi interessa della gara?”

Luciano Spalletti, nel post partita ai microfoni di ‘DAZN’, ha risposto alla domanda sul futuro in maniera provocatoria: “Scudetto l’anno prossimo? Dobbiamo prima finire questa stagione. Fa più notizia la scelta presa ieri? La non-conferenza stampa di ieri è stata una decisione presa per voler dare merito a chi lavora tanto dentro e anche fuori dal campo. Volevamo far vedere che hanno un valore. Che parlano per sette. Per coinvolgerli e farli sentire importanti”.

Sulla scelta di mandare in conferenza sette membri dello staff al suo posto, Spalletti ha aggiunto: “Quindi per voi dobbiamo pensare a vincere il prossimo campionato. Ma non vi interessa della gara perché non abbiamo fatto conferenza? Si vuole togliere i meriti per quello che hanno fatto? Non è così e la gente lo sa. Il futuro per noi, quando siamo dentro a questo lavoro, è il prossimo allenamento. Giochiamo domenica prossima e ci alleniamo già martedì. Le cose serie sono quando i giocatori vengono ad allenarsi senza giorno di riposo per giocare il sabato. Queste sono le cose serie”.