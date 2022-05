Balotelli, non c’è più niente da fare: l’ufficialità è una condanna

L’avventura congiunta di Montella e Balotelli, rispettivamente in panchina e in attacco, all’Adana Demirspor nell’ultimo mese si è rivelata più impervia del previsto.

La stagione calcistica sta giungendo al termine in tutte le latitudini europee e anche per la Turchia sta calando il sipario del campionato e si tirano le prime somme. La scorsa settimana in Trabzonspor di Marek Hamsik ha festeggiato con un afflusso meraviglioso di tifosi lo scudetto, che mancava da 38 anni. Un bagno di folla in visibilio ha abbracciato la squadra durante le celebrazioni che si sono sparse per tutta la città di Trebisonda.

Tuttavia, mancano ancora alcune posizioni da definire, ovvero dalla seconda alla quarta che, insieme al Trabzonspor, prenderanno parte alle prossime competizioni europee. Fino a poche settimane fa una serie candidata perlomeno all’Europa League era l’Adana Demirspor di Montella, ma nell’ultimo mese la situazione è radicalmente cambiata.

La squadra nella quale milita anche Mario Balotelli in pieno finale di stagione ha accumulato quattro sconfitte consecutive e matematicamente è fuori dalle coppe internazionali: al momento è ottava a -9 dal quarto posto e mancano soltanto due match al termine del campionato.

Turchia, l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli è fuori dalle coppe europee

Vincenzo Montella, allenatore della squadra turca, ha commentato così alla stampa l’ultima sconfitta, ovvero quella per 2-1 in casa contro l’Alanyaspor: “Ci siamo avvicinati, ma niente. Non siamo ancora pronti per andare in Europa. Sono molto dispiaciuto per tutti, soprattutto per i tifosi, che ci hanno sempre supportati. Abbiamo condotto una grande stagione fino ad un mese fa, mentre nell’ultimo stiamo andando male coi risultati. Ciascuno cerca di dare il massimo, ma ci sono anche calciatori con problemi fisici. C’è una frase nel mondo del tennis che dice: “Il braccio + corto”. Significa che non siamo ancora pronti per andare in Europa”.

Sarà forse per questo che Mario Balotelli ha già ripreso con dei post che lasciano libero spazio all’interpretazione? L’attaccante italiano qualche giorno fa ha condiviso una foto su Instagram con la maglia del Marsiglia, sua ex squadra, e dei cuori a commento. Una chiamata al club francese? Chissà, ma sicuramente SuperMario vuole prendere il meglio per il futuro dall’ottima annata in Turchia.