“Rigore netto”: Verona-Milan, è subito caos. Tifosi furiosi sui social

Il primo tempo di Verona-Milan è finito da pochi istanti. I tifosi, però, hanno subito protestato per un presunto calcio di rigore non assegnato.

Hellas Verona-Milan è iniziata da pochi minuti. Il match è di particolare importanza per i rossoneri di Stefano Pioli che sono chiamati alla vittoria per poter risuperare in classifica l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, grazie alla vittoria contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, sono balzati momentaneamente al primo posto in classifica generale.

Il match, però, si è subito infiammato. Dopo soli tre minuti di gioco, infatti, i tifosi del club rossonero si sono subito scatenati a causa di un presunto calcio di rigore non assegnato alla formazione di Stefano Pioli.

Verona-Milan, tifosi inferociti: presunto rigore non fischiato a Leao

Il Milan è partito a razzo. La formazione ospite ha provato a mettere le cose in chiaro sin dai primi minuti di gioco. Prima del gol annullato a Sandro Tonali per una posizione di offiside, però, i tifosi rossoneri si sono divisi su una decisione del direttore di gara.

Dopo soli quattro minuti di gioco, infatti, Rafael Leao è stato atterrato al limite dell’area di Montipò da Tameze. Timide proteste dei calciatori del club lombardo per un presunto calcio di rigore. Chi, invece, ha protestato è parte della tifoseria del Milan. La decisione dell’arbitro, infatti, ha diviso numerosi utenti su ‘Twitter’. “Primo rigore netto negato”: scrive l’utente Massimo; di opinione contrastante, invece, altri utenti, secondo i quali è giusta la decisione di Doveri di lasciar proseguire e di non fischiare fallo. L’azione è poi proseguita con un nulla di fatto: il match è andato avanti con un calcio d’angolo a favore dei rossoneri.