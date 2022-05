Futuro Napoli, manca solo l’ufficialità: De Laurentiis è pronto ad esultare

Ottime notizie per il Aurelio De Laurentiis. Manca davvero poco per l’ufficialità e poi il suo Napoli incasserà un po’ di milioni.

La vittoria di ieri del Napoli contro il Torino consolida la terza posizione in campionato. Il rimpianto per lo Scudetto mancato è grande, soprattutto per i tifosi, ma la società può quantomeno festeggiare il ritorno in Champions League.

Dopo due anni di assenza, e dopo aver visto sfumare la qualificazione lo scorso anno all’ultima giornata, il Napoli può con discreto anticipo festeggiare l’obiettivo stagionale. Non solo, perché la vittoria con il Torino, unita alla contemporanea rocambolesca sconfitta della Juventus contro il Genoa, apre a scenari interessanti per la società.

Il Napoli infatti è a pochissimo dall’aritmetica certezza del terzo posto in classifica. Il distacco con la Juventus quarta in classifica è infatti di 4 punti, quando mancano solo 180′ al termine della stagione. In più il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti (vittoria per 2-1 e pareggio per 1-1) con i bianconeri. Manca quindi davvero pochissimo per la certezza del terzo posto.

Napoli, il terzo posto vale 4 milioni in più

Ma cosa vuole dire terzo posto? Sebbene dal punto di vista della qualificazione in Champions League arrivare terzi non voglia dire nulla, dal punto di vista economico qualcosina cambia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra premi della Lega Serie A e diritti UEFA, ci sono circa 4 milioni di buoni motivi per arrivare terzi e non quarti.

Non una cifra astronomica, certo, ma comunque un bonus economico che certamente Aurelio De Laurentiis vorrà raggiungere. Agli uomini di Spalletti, per agguantare il gradino più basso del podio basteranno comunque anche due pareggi nelle prossime gare con Genoa e Spezia. Partite sulla carta abbordabili ma che in realtà, vista la situazione di classifica soprattutto dei rossoblù potrebbero, come dimostra proprio il ko al Ferraris della Juventus, rivelarsi più ostiche del previsto.