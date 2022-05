Venezia-Bologna, bocciatura totale: torna negli spogliatoi

Il giocatore è stato totalmente bocciato dal tecnico durante Venezia-Bologna ed è tornato negli spogliatoi

Sinisa Mihajlovic è tornato sulla panchina del Bologna nella partita contro il Venezia di questo pomeriggio. L’inizio non è stato dei migliori, per usare un eufemismo. In confronto a quella scesa in campo contro le varie Milan, Juventus, Inter e Roma, i rossoblù sembrano un’altra squadra. Il Venezia, infatti, è andato subito in vantaggio di due gol al Penzo grazie ai gol di Henry e Kiyine.

Il secondo gol è arrivato sulla ribattuta di un calcio di rigore, che Skorupski aveva neutralizzato proprio a Kiyine. Ci sono state proteste del portiere per il fallo che ha causato il rigore e la conseguente ammonizione, ma dal replay si capiva che l’arbitro aveva preso la decisione giusta. Questo approccio alla partita ha fatto molto arrabbiare Mihajlovic, che ha preso una decisione molto forte durante il primo tempo.

Venezia-Bologna, bocciatura per Theate

Nel corso del primo tempo, Barrow ha avuto dei problemi fisici e la panchina del Bologna è stata attenta a monitorare le sue condizioni. Ma il pessimo approccio dei rossoblù alla partita ha indotto Mihajlovic a far scaldare subito alcuni membri della sua panchina. Su tutti, Riccardo Orsolini. Sembrava tutto pronto per l’uscita di Barrow per l’ingresso dell’esterno offensivo, come riferito anche dai telecronisti di DAZN.

Tuttavia, la panchina del Bologna ha scelto un altro giocatore: Orsolini ha preso il posto di Arthur Theate. Un cambio modulo e di atteggiamento per riaprire subito la partita. Ma il difensore belga non ha apprezzato il cambio e la decisione di Mihajlovic ed è tornato subito negli spogliatoi. Lo stesso Orsolini ha poi segnato il gol del 2-1 a fine primo tempo