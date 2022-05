“Coscienza sporca”: Venezia-Bologna, Mihajlovic al veleno

Arrivano le parole al veleno di Sinisa Mihajlovic nel postpartita di Venezia-Bologna in diretta

Il Bologna ha perso una partita clamorosa contro il Venezia per 4-3. Il punteggio era sul 2-3 quando Marinelli ha fischiato un calcio di rigore inesistente in favore dei lagunari, poi segnato da Aramu, che ha dato il via alla remuntada. Questi tre punti portano la squadra di Soncin a sperare ancora nella salvezza, almeno per l’aritmetica visto che tra poco scenderanno in campo Salernitana e Cagliari all’Arechi.

Una partita che potrebbe dire molto nella lotta salvezza quando mancano pochissime giornate alla fine. Il contatto tra Medel e Aramu, in ogni caso, era molto leggero e in più il cileno ha toccato il pallone prima di un leggerissimo tocco sul piede del centrocampista del Venezia. E proprio di questo ha parlato Sinisa Mihajlovic nel postpartita.

Venezia-Bologna, Mihajlovic commenta il rigore di Aramu

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Questo rigore non mi convince. Marinelli ha fatto bene tutta la partita, perché non ha mai fischiato mezzi falli. Non riesco a capire questa decisione. Medel tocca prima la palla e poi tocca il piede”. Continua poi l’allenatore sul VAR: “Se ti chiamano al VAR vuol dire che qualcosa non va. Poi è strano, perché di solito gli arbitri rimangono in campo fino all’ultimo, mentre lui è scappato, forse aveva un po’ la coscienza sporca. Questi rigori non si dovrebbe fischiare”.

Un rigore che, secondo Mihajlovic, è risultato decisivo nella sconfitta del suo Bologna: “Ci ha tagliato le gambe, a noi hanno detto che questi rigori non si fischiano, se ti chiama il VAR qualcosa non va. Capita sempre di noi”.