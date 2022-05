Il Venezia è ancora vivo: vittoria pirotecnica contro il Bologna

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Venezia ed il Bologna con il risultato di 4-3 a favore dei padroni di casa.

Padroni di casa che passano subito in vantaggio, esattamente al quarto minuto, con Henry. Al 16’ viene assegnato un rigore al Venezia per un fallo di Skorupski su Haps. Il portiere emiliano respinge il tiro di Kiyine, ma poi sulla ribattuta non può fare nulla per evitare di subire il gol del calciatore veneto.

Al 26’ De Silvestri, tutto solo, sugli sviluppi di un corner, manda la palla sopra la traversa. Dopo due minuti c’è tentativo di Henry respinto da Skorupski. Al 30’ l’estremo difensore polacco respinge un’altra conclusione dell’attaccante veneto. Maenpaa al 32’ para un tiro di Barrow.

Nei minuti di recupero della prima frazione di gara arriva il primo gol del Bologna con il colpo di testa di Orsolini. Al 55’ la squadra di Mihajlovic pareggia con Arnautovic. Al 67’ Maenpaa devia in corner un tiro di Orsolini. Sul calcio d’angolo successivo, Schouten realizza il terzo gol per gli emiliani con una grande conclusione.

Il Venezia non si perde d’animo e ribalta la partita negli ultimi minuti

Il Venezia non si butta giù e pareggia con Aramu su un calcio di rigore super contestato dagli ospiti. I minuti finali sono caratterizzati da tantissime emozioni. Il Venezia vuole continuare a sperare nella salvezza e segna il gol vittoria al 93’ con il tiro a giro di Johnsen. Tre punti vitali per i lagunari che, in attesa del risultato di Salernitana-Cagliari, hanno ancora qualche possibilità di salvarsi.

Ecco la classifica aggiornata

Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59*, Atalanta 59, Fiorentina 56*, Verona 52*, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37*, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 29*, Cagliari 28*, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in meno