“Ha fatto le visite mediche”: Guardiola si sfrega le mani, la rivelazione spiazza

Tutto pronto per il trasferimento che era già nell’aria da diverso tempo. Ingaggio da sogno per il norvegese e visite mediche già svolte: Guardiola attende

Quello di uno degli attaccanti più forti del momento è tra i trasferimenti più attesi degli ultimi mesi. Tutto pronto allora per la partenza del norvegese direzione Manchester City. Guardiola si sfrega le mani e attende con ansia il suo arrivo.

Che Erling Haaland sarà un futuro giocatore del Manchester City non è più un segreto. Da tempo il club inglese segue con molta attenzione la situazione dell’attaccante classe 2000, che è ancora di proprietà del Borussia Dortmund. Almeno ancora per poco.

Il suo contratto, con il suo attuale club, scadrà il 30 giugno del 2024. Ma Haaland dirà già addio con il calciomercato che si aprirà ufficialmente in estate. Ingaggio da capogiro per lui tra le file del City (30 milioni di euro all’anno) e un trasferimento per cui si attende oramai solamente l’ufficialità. Adesso c’è anche di più: il giocatore avrebbe già svolto le visite mediche a Bruxelles.

Calciomercato City, Haaland e la rivelazione sulle visite mediche. Ecco le ultime sul suo trasferimento, Guardiola attende

Come rivelato dal portale online ‘DHnet.be’: “Haaland ha fatto le visite mediche con il City questa mattina a Bruxelles”. Stando a quanto riferito, quindi, l’attaccante sogno di molti club di alto livello avrebbe già svolto le visite previste per il trasferimento. L’incontro con lo staff medico inglese si sarebbe svolto nel corso della mattinata odierna a Bruxelles.

Haaland avrebbe, così, approfittato del giorno di riposo concesso dal Borussia Dortmund (suo attuale club appunto) per spostarsi in Belgio. Una soluzione pratica per la vicinanza con la Germania e anche più riservata per sfuggire all’attenzione dei vari media. L’affare sembrerebbe perciò essere in dirittura di arrivo. Guardiola, dopo l’amara e cocente eliminazione dalla Champions League, sta già immaginando la prossima stagione in cui avrà a disposizione uno degli attaccanti più forti del momento.