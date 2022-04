“30 milioni all’anno”: Haaland va da Guardiola, incredibile offerta del City

Haaland può esultare, il trasferimento al Manchester City si fa sempre più concreto: l’offerta è incredibile, pronti 30 milioni all’anno

Erling Haaland, attaccante classe 2000, è uno tra i giocatori attualmente più richiesti e desiderati sulla piazza del calciomercato. Primo club, tra gli altri, ad essere vicino al suo trasferimento resta però il Manchester City. Pronta un’offerta da capogiro per il norvegese.

Il Manchester City, quindi, è ora come ora il club più vicino a chiudere per il trasferimento di Erling Haaland che potrà concretizzarsi già con il calciomercato della prossima estate. Il contratto dell’attaccante con il Borussia Dortmund, attuale proprietario del suo cartellino, è in scadenza il 30 giugno del 2024. Su di lui c’è, inoltre, una clausola rescissoria di circa 75 milioni di euro.

Il Manchester City di Guardiola, tuttavia, è alla ricerca del migliore attaccante su piazza ed è pronto a tutto pur di portare Haaland in squadra. Il pagamento della clausola non sembrerebbe dunque essere un problema. Svelata, inoltre, anche la ricca cifra prevista per il suo ingaggio.

Calciomercato Manchester City, accordo con Haaland per il trasferimento: 30 milioni all’anno di ingaggio per l’attaccante

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, non sembrano esserci più dubbi per il trasferimento di Erling Haaland al Manchester City con l’estate che si avvicina. “Erling Haaland – come riferito dall’esperto di calciomercato – andrà al Machester City, che pagherà al Borussia Dortmund la clausola rescissoria di 75 milioni”. “Avrà un contratto fino al 2027, con un ingaggio di 30 milioni all’anno”, si legge ancora.

L’entourage del giocatore, il suo attuale club e il City avrebbero così trovato già da qualche tempo la quadra per far sì che il trasferimento si possa compiere con l’apertura del mercato. Il norvegese ha deciso di compiere un salto di qualità e Guardiola lo aspetta a braccia spalancate, insieme ad un’offerta annuale da capogiro. Mancherebbero, a questo punto, solamente le firme.