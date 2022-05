“Ha ragione Guardiola”: Fiorentina-Roma, tutti contro Mourinho

Tutti contro Mourinho dopo il primo tempo di Fiorentina-Roma: cosa sta succedendo

Si è appena concluso il primo tempo tra Fiorentina e Roma all’Artemio Franchi di Firenze. La squadra di Vincenzo Italiano è in vantaggio di due gol, grazie al rigore di Gonzalez e al raddoppio di Bonaventura. Il tutto è avvenuto nei primi 11′. La viola aveva anche trovato il tris, annullato per fuorigioco. Un inizio shock della squadra di José Mourinho, che ha accusato il colpo dopo il primo gol e non è riuscita quasi mai a reagire e prendere campo.

Lo stesso José Mourinho non vince da tre partite in Serie A, e questo brutto periodo potrebbe continuare anche per questa giornata. E’ chiaro che la Roma voglia vincere la Conference League e la partita di giovedì contro il Leicester ha tolto energie importanti. Ma c’è una qualificazione in Europa da conquistare sul campo. Intanto, piovono critiche per lo Special One.

Fiorentina-Roma, tifosi contro Mourinho

Poco importa se Mourinho ha portato la Roma a giocare una finale europea oltre 30 anni dall’ultima volta. I tifosi giallorossi sui social sono infuriati, tanto che su Twitter hanno chiesto l’esonero dell’allenatore: “Mourinho Vattene“. Ma anche chi crede che lo Special One abbia fatto il proprio tempo ad alti livelli: “Allenatore finito“. E poi: “Guardiola ha detto la verità, la Roma rischia di arrivare ottava. Mourinho imbarazzante“.

Parole molto forti, quelle di tifosi delusi dalla prestazione della Roma, al netto del rigore assegnato alla Fiorentina dall’arbitro Guida. Un rigore che ha lasciato tante perplessità, anche secondo l’opinionista arbitrale Luca Marelli. Insomma, nella ripresa i giallorossi dovranno avere una reazione.