“Molto perplesso”: polemiche in Fiorentina-Roma, il verdetto di Marelli

Subito polemiche nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A al Franchi tra la Fiorentina e la Roma di Josè Mourinho.

Nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A è scontro ‘europeo’ tra Fiorentina e Roma. I toscani vogliono riprendere a lottare per la zona europea mentre la squadra di Mourinho è probabilmente affaticata o meglio distratta dagli impegni con la Conference League. La squadra giallorossa ha giocato giovedì contro il Leicester ed ha ottenuto il pass per la finale di Tirana.

Il match del Franchi ha subito una svolta dopo soli tre minuti di gioco. L’arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla Viola per un fallo di Karsdorp su Nico Gonzalez, ma questa scelta ha generato numerose critiche. Per la cronaca i viola sono passati in vantaggio e proprio Nico Gonzalez si è preso la palla per tirare il calcio di rigore ed ha spiazzato dal dischetto Rui Patricio.

Intervenuto ai microfoni di DAZN l’ex arbitro Luca Marelli è apparso molto scettico sul rigore assegnato al club viola ed ha commentato in questo modo: “Sono molto molto perplesso, vedendo il contatto è veramente uno sfioramento del parastinco”.

Fiorentina-Roma, Marelli critico sul VAR

Marelli ha poi continuato criticando in particolare la scelta dell’arbitro di andare al Var per decidere sul calcio di rigore: “Lo trovo decisamente eccessivo e completamente fuori luogo l’On Field Review”.

La squadra di Vincenzo Italiano è partita alla grande e pochi minuti dopo il club gigliato ha raddoppiato con un grande gol di Giacomo Bonaventura, un ‘piattone’ che ha lasciato inerme l’incolpevole Rui Patricio. Tante polemiche e match in salità per la squadra guidata da Josè Mourinho, chiamata adesso a fare quella che sarebbe una straordinaria quanto difficile rimonta.