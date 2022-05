“Il più vicino”: calciomercato Milan, l’annuncio sul big fa sognare i tifosi

Importanti novità sul mercato in entrata del Milan. Arriva la notizia che il prossimo colpo potrebbe essere particolarmente vicino.

In attesa da capire cosa accadrà nella corsa Scudetto, con la diretta rivale dell’Inter impegnata domani nella finale di Coppa Italia con la Juventus, il Milan guarda anche al mercato. Soprattutto in entrata.

Sono diversi i movimenti che i rossoneri stanno imbastendo. Il collega di Sky Gianluca Di Marzio, intervenuto a margine di un evento a Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da MilanNews24, sul mercato in entrata dei rossoneri. Di Marzio ha fatto un po’ il punto sulle trattative in entrata facendo luce sui diversi nomi accostati ai rossoneri in questo periodo.

“Fin quando non ci sarà il passaggio di proprietà resta un po’ tutto fumoso.” ha esordito Di Marzio. “Ma alcune trattative come quella per Botman e quella per Origi sono a buon punto. Il calciatore del Liverpool è in questo momento il nome più vicino tra quelli fatti.”

Milan, non solo Origi: la situazione degli altri obiettivi

Non solo Divock Origi però. Il Milan ha in mente anche altri obiettivi. Anche su questi altri nomi Di Marzio ha provato a fare chiarezza: “Sono stati fatti importanti passi in avanti anche per Renato Sanches. Su Mahrez invece posso dire che attualmente è impossibile. Berardi invece è un’ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, ma al momento non è il primo nome sulla lista.”

Infine un passaggio anche sul mercato in uscita, con il nome di Romagnoli che sembrava ad un passo dalla Lazio e invece altre voci danno vicino al rinnovo con il Milan. “Romagnoli ha incontrato la Lazio circa 20 giorni fa. Poi non si sono più seduti al tavolo. L’offerta biancoceleste resta bassa. Per questo il difensore potrebbe alla fine decidere di restare al Milan.”