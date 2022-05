Juventus-Inter, Inzaghi può già esultare: arriva la conferma

La finale di Coppa Italia che si giocherà tra Juventus e Inter si avvicina, ma Inzaghi ora può tirare un sospiro di sollievo

Manca sempre meno per la finale di Coppa Italia, in cui si affronteranno Juventus e Inter. Sarà, di nuovo per questa stagione, Derby d’Italia. E la tensione inizia a crescere. Molte sono, infatti, le aspettative su questo trofeo, sia dal nato bianconero che da quello nerazzurro.

Simone Inzaghi ha svolto e terminato, in vista del big match che si giocherà nella serata di domani allo Stadio Olimpico di Roma, poco fa la conferenza stampa di rito. In palio c’è un trofeo di non poco conto.

L’Inter spera di fare il bis, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana proprio ai danni della Juventus. Ma tutto fa comunque pensare che quella contro la Juve come sempre non sarà una sfida semplice. Anzi. Inzaghi, poi, ha voluto riferire alcune novità anche sulle condizioni fisiche di diversi giocatori che erano in dubbio per il match. Ecco perciò le parole del tecnico sul recupero di Alessandro Bastoni. C’è la conferma.

Coppa Italia, in vista di Juventus-Inter parla Inzaghi: ecco come sta Bastoni

Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa che ha svolto solo poco fa, ha parlato delle scelte che farà per il big match di domani. Ma anche delle condizioni di Alessandro Bastoni, giocatore che si è sempre dimostrato fondamentale e che manca dal 27 aprile per dei problemi al polpaccio. “Le scelte per questa partita saranno fatte solamente in funzione di domani. Non dei prossimi due turni di campionato. Ci sono tutti, tranne Vecino che ha stretto i denti negli ultimi giorni ma deve stare fermo per 3-4 giorni”.

“Bastoni – ha annunciato il mister nerazzurro – è recuperato ma dovrò valutarlo bene. Domani mattina faremo il risveglio muscolare. Ho sempre diversi dubbi, perché l’allenatore deve fare tante scelte. È normale che ci siano dubbi. Domani ho dubbi in diversi reparti, ma avremo l’allenamento leggero in mattinata e poi farò le scelte in tranquillità”.