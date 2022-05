Calciomercato Napoli, furia Lozano: il gesto inaspettato

Calciomercato Napoli, Lozano stavolta non resta in silenzio e mette in chiaro la situazione: il suo gesto inaspettato compare sui social

Hirving Lozano è stato uno dei giocatori di cui si è più parlato, tra gli altri del Napoli, in questa stagione ancora in corso. Il suo rendimento è stato piuttosto altalenante, complici anche e soprattutto diversi infortuni rimediati. Alcuni più pensanti altri. Luciano Spalletti non ha così potuto averlo sempre a disposizione e spesso si è parlato del messicano in ottica di mercato in uscita.

Molte, dunque, sono state e restano le indiscrezioni, date nei diversi periodi di questa stagione, riguardanti il suo futuro. Da diverse fonti si è parlato di possibile addio alla fine di giugno. Eppure il contratto del giocatore con il Napoli scadrà solamente il 30 giugno 2024.

Lo stesso esterno messicano, allora, arrivato forse al limite della ‘sopportazione’ di tale situazione che si è venuta a creare, ha voluto porre fine alle numerose voci circolate. Il post social, pubblicato tramite il suo profilo ‘Instagram’ ufficiale, ha riportato una didascalia ben precisa. Con parole che non lasciano molti dubbi.

Calciomercato Napoli, Lozano spegne le voci circolate su un suo possibile addio: “È solo una mera speculazione”

Così, quindi, Hirving Lozano ha voluto dire la sua sul suo presente e (soprattutto) sul suo futuro al Napoli, tramite il proprio profilo ‘Instagram’: “A seguito di alcune pubblicazioni e interviste a terzi che circolano su Internet, ritengo opportuno fare la seguente precisazione. Qualsiasi informazione sulla mia carriera, presente e futura, sarà valida solo quando verrà fuori dalla mia voce. Oppure da quella dei miei rappresentanti”.

“I temi – si legge ancora nel post social – legati alle mie attività professionali vengono discussi solo all’interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori dove non partecipano familiari e amici. Pertanto, nessuno è a conoscenza di piani, impegni e attività. Quindi, qualsiasi commento su di esso manca di certezza. È solo una mera speculazione e va considerata come tale”.