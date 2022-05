“Non ci andrà”: Juventus sbigottita, il messaggio che non lascia dubbi

Calciomercato Juventus, il messaggio non lascia dubbi e il club bianconero riflette sulle dichiarazioni: novità sul futuro del giocatore

La Juventus lavora per trovare il profilo più giusto per il dopo Paulo Dybala. L’argentino dirà addio alla fine di giugno e il club necessita di trovare il giocatore migliore per andarlo a sostituire, cercando di mantenere alto il livello. Per questo motivo, le parole pronunciate oggi dall’amministratore delegato del club neroverde hanno preoccuopato la dirigenza bianconera.

La Juventus da tempo, oltre al profilo di Nicolò Zaniolo che era entrato nel giro di interessi, monitora anche le prestazioni offerte da Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo, classe 2000, si presenta come un ottimo prospetto per il futuro. Oltre che una buona certezza per il presente.

In questa stagione, infatti, l’attaccante ha segnato con il club neroverde e sotto la guida di Alessio Dionisi, 9 gol e ha servito 6 assist. Aiutando spesso nel corso delle azioni costruite i suoi compagni di reparto. Il suo contratto scadrà a giugno 2024. Del suo futuro ha così parlato, ai microfoni di ‘Rai Sport’, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Calciomercato Juventus, Carnevali sul futuro di Raspadori: “Non ci andrà, spero che rimarrà con noi”

Intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, Giovanni Carnevali ha così parlato del futuro di Raspadori e dell’interesse della Juventus: “Trasferimento alla Juve? Raspadori non ci andrà. Non credo almeno. Io spero che rimanga con noi“. Ha poi proseguito parlando del futuro di Dionisi: “Il mister resta senza ombra di dubbio. È l’unico sicuro di rimanere. Abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto”.

Sulla stagione condotta dal Sassuolo, infine, Carnevali ha dichiarato: “Mancano le ultime due partite. Dobbiamo cercare di chiudere il campionato nel modo migliore possibile. In ogni caso sono soddisfatto della stagione. I nostri attaccanti sono tutti italiani, la nostra filosofia credo sia simile a quella dell’Hellas Verona”.