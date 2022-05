“Un po’ frustrato…”: Conte non si risparmia e lancia il missile

Quello lanciato da Antonio Conte in conferenza stampa sembra un vero e proprio missile a due giorni dal derby

Antonio Conte ha ereditato un Tottenham fisicamente e moralmente distrutto. Lo ha rimesso in piedi e gli ha dato nuovamente la possibilità di lottare per il quarto posto. Gli innesti di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur sono stati molto criticati, soprattutto per la cifra che gli Spurs dovranno pagare e perché Paratici è un ex Juventus. Ma il loro impatto è stato più che buono e hanno ricevuto elogi dalla maggior parte dell’opinione pubblica inglese, soprattutto l’esterno offensivo.

L’1-1 contro il Liverpool ha lasciato scontente entrambe le squadre, desiderose di vincere per proseguire i loro obiettivi. Jurgen Klopp aveva aspramente criticato il modo di giocare del Tottenham, mandando una frecciatina ad Antonio Conte. Il tecnico si è successivamente scusato, anche se la vicenda pare che non sia finita qui e che continuerà per un bel po’ di giorni.

Tottenham, che bordata di Conte a Klopp

Lo stesso Conte si è presentato in conferenza stampa a due giorni dal derby del nord di Londra tra Tottenham e Arsenal. E l’ex Inter ha parlato proprio di Klopp: “E’ chiaro che era un po’ frustrato dopo il pareggio. Ha capito però di aver guadagnato un punto, non di averne persi due, perché se c’era una squadra che meritava la vittoria quella era il Tottenham. Per un allenatore top è importante concentrarsi sulla propria squadra, non su quella avversaria”.

Un vero e proprio missile quello lanciato da Conte, che continua dicendo: “Se pensi alla squadra avversaria vuoi trovare scuse per quello che non è andato”. Insomma, l’allenatore degli Spurs si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo aver frenato il Liverpool, che a questo punto potrebbe perdere la Premier League proprio per quell’1-1.