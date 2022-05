Serie A, la Flop 11 della giornata 36: male la Juventus, non convince l’Inter

Due giornate al termine della Serie A e le lotte per lo scudetto e per la salvezza sono davvero molto accese.

Mancano due giornate al termine della Serie A ed il campionato è ormai nel vivo della lotta scudetto e di una combattutissima lotta salvezza. Inter e Milan hanno vinto e convinto nei rispettivi match mentre finisce in parità (in extremis) la fondamentale sfida tra Salernitana e Cagliari. Crolla la Juve a Genova con i liguri che restano in corsa per la salvezza.

Nonostante le critiche il nostro campionato è molto vivo e potremmo definirlo avvincente. Andiamo a vedere, ancora una volta, quali sono le delusioni di questa giornata. Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski è tra i protagonisti del clamoroso tonfo dei felsinei a Venezia. Il polacco commette un fallo da rigore che poi inizialmente para su Kiyne, ma delude per il resto della gara. Incerto durante la gara e poteva fare di più in qualche occasione di gara, Skorupski ha dato il via nel finale alla vittoria veneta.

Tra i protagonisti negativi di questa giornata c’è anche il difensore del Verona Casale, letteralmente asfaltato sulla fascia dal portoghese Leao, autore dei due assist decisivi per la vittoria rossonera. In casa Inter continua a non convincere l’olandese Stefan De Vrij. Il centrale vive quindici minuti da incubo nel match casalingo contro l’Empoli ed appare in difficoltà su entrambe le reti dei toscani. In coppia con lui giornata no anche per il romanista Mancini, nervoso ed in difficoltà sugli inserimenti della splendida Fiorentina di Italiano. Completa la difesa Mattia De Sciglio, autore di una prestazione negativa che ha ‘coronato’ con il rigore commesso a Genova e che ha regalato i tre punti ai padroni di casa.

Serie A, Juve protagonista nella Flop 11

Ancora in casa Juve fatica a centrocampo Arthur. Mentre tra i bianconeri brilla la stella del giovane Miretti, l’ex Barcellona è in antitesi con il gioco di Allegri ed anche al Ferraris offre l’ennesima prova opaca. Il tecnico livornese è costretto a sostituirlo dopo un’ora di gioco. Dopo una gran prima parte di stagione è in netta difficoltà il centrocampista del Torino Pobega. Juric lo utilizza con il contagocce e nella ripresa di Torino-Napoli il giocatore è decisivo con un gran errore: il calciatore di proprietà Napoli perde palla e ne approfitta Fabian che regala i tre punti ai partenopei.

Ancora una volta è presente nella Flop 11 anche il romanista Sergio Oliveira, lontano parente del giocatore che abbiamo ammirato a gennaio o durante la sua esperienza al Porto. Prova opaca ed il pupillo di Mourinho delude sia in fase offensiva che difensiva, annichilito dal centrocampo viola.

Nonostante la vittoria giornata amara per il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Il numero 24 partenopeo commette il quarto errore stagionale dal dischetto ed è uno dei più deludenti nella buona prova del Napoli a Torino. Situazione simile anche per Joaquin Correa: l’argentino continua l’astinenza dal gol e nonostante le quattro reti offre una prova deludente con Inzaghi che lo sostituisce nella ripresa.

L’uomo del momento in questa Flop 11 è il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina fatica a muoversi nel gioco di Massimiliano Allegri ed inanella l’ennesima prestazione opaca. Dusan, addirittura, sembra in maggiore difficoltà rispetto a Dybala e Morata e le ultime prestazione sono un netto passo indietro rispetto ai primi mesi in bianconero.

FLOP 11 (4-3-3): Skorupski; De Sciglio, De Vrij, Mancini, Casale; Arthur, Pobega, Sergio Olivera; Insigne, Vlahovic, Correa.