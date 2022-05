“Questo mai!”: Milan, il verdetto su Rafael Leao è durissimo

Rafa Leao è uno dei protagonisti della grande stagione del Milan di Stefano Pioli. Nonostante ciò il portoghese ha ricevuto delle critiche.

Il Milan di Stefano Pioli è a quattro punti dal sogno scudetto, un obiettivo che appariva molto difficile ad inizio stagione e che ora è davvero ad un passo. Il club rossonero ha vinto a Verona trascinato dal portoghese di Rafael Leao, autore dei due assist per le reti di Tonali e di una prestazione straordinaria.

Negli ultimi giorni hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni di Antonio Cassano, molto duro nei confronti del giovane talento classe 1999. Neanche la grande prestazione dell’ultimo turno ha fatto cambiare idea all’ex giocatore, che, ha duramente attaccato il talento rossonero.

Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv Cassano ha disintegrato il portoghese: “Come giocatore a me non piace, può entrare nelle rotazioni dei migliori club al mondo ma non lo paragono a calciatori del calibro di Haaland o Mbappe e neanche, per dire un nome, di Firmino del Liverpool”.

Milan, Cassano ancora durissimo su Leao

Cassano ha continuato paragonando Leao proprio alla stella del Liverpool Luis Dias e confermando che, a suo parere, non c’è storia tra i due giocatori. Infine una chiosa finale per attaccare ancora il giocatore della squadra di Pioli:

“Sinceramente se devo prendere un giocatore come Leao e pagarlo 70-80 milioni di euro per metterlo titolare in una big, beh questo mai!”. Nonostante le critiche Rafa Leao sta vivendo la miglior stagione della sua carriera ed, oltre a tanti assist, per la prima volta in carriera è andato in doppia cifra nel campionato italiano.