Calciomercato, Juventus spiazzata: la concorrenza è agguerrita

Il calciomercato della Juventus inizierà presto: per ora c’è tanta concorrenza per un obiettivo del club

La Juventus sta cercando nuovi giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è quello di tornare competitivi per lo scudetto, anche se non sarà semplice visto che i bianconeri sono dietro a ben tre squadre in Serie A. L’idea per Arrivabene e Cherubini è quello di puntare su giocatori giovani o comunque nel pieno delle proprie potenzialità, proprio come successo con Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio. C’è bisogno di un cambio generazionale di livello alto per evitare di precipitare in classifica.

Quelli messi nel mirino saranno valutati, quindi, anche in base alle cessione e gli addii. Non solo Dybala, infatti, dovrebbe lasciare la Juventus a parametro zero. Uno di quelli che potrebbe andar via è Federico Bernardeschi. I bianconeri cercano rinforzi sulle fasce e si è parlato molto di Nahuel Molina, che all’Udinese ha disputato probabilmente la miglior stagione della sua carriera e attirato su di sé gli occhi di club importanti.

Juventus, concorrenza dell’Arsenal per Molina

Secondo quanto riferito da TyC Sports, l’Arsenal si è fatto avanti per acquistare Nahuel Molina dall’Udinese. Nell’offerta è incluso anche il cartellino di Pablo Marì, attualmente in prestito al club friulano proprio dai Gunners. Il rendimento dell’argentino ha indotto diversi top club europei a seguire le sue prestazioni, tra cui anche l’Atletico Madrid oltre che alla Juventus, come detto in precedenza.

Per Molina si prospetta una bagarre, resta da capire cosa deciderà Pozzo riguardo quello che è uno dei giocatori più importanti della squadra. L’Udinese difficilmente non ha monetizzato dalla cessione di uno di propri gioielli. E la Juventus dovrà avanzare un’offerta seria per superare la concorrenza dell’Arsenal.