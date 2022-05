Terremoto Vlahovic, Agnelli gelato: le rivelazioni che spiazzano la Juventus

Resta critico il momento vissuto da Vlahovic con la maglia della Juventus: arrivano le dichiarazioni che non piaceranno al club.

Prosegue il momento negativo di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, anche contro il Genoa è andato incontro ad una prestazione abulica. Nessun gol, poche azioni offensive degne di nota e l’ennesima sostituzione nel secondo tempo (accolta dal diretto interessato in malo modo). Uno scenario da incubo per il giocatore, la cui ultima rete in campionato risale al 16 aprile (6 in 13 apparizioni in A con la nuova maglia).

Il tecnico Massimiliano Allegri, nel post partita, ha provveduto a difenderlo dalle critiche sottolineando la bontà della prova offerta in campo ma è chiaro che si aspetta un pronto rilancio da parte sua. La speranza del club è quella di vederlo di nuovo esultare mercoledì, in occasione della finale di Coppa Italia, ma intanto nella giornata odierna sono emerse alcune rivelazioni che di certo non faranno piacere all’ambiente.

A quanto pare, secondo l’entourage di Vlahovic, la crisi della punta sarebbe da ricollegare allo stile di gioco praticato dalla squadra. Poco adatto, quindi, alle sue caratteristiche. Voci confermate dal giornalista Franco Ordine il quale, nel corso della trasmissione televisiva di Italia 1 ‘Pressing’, ha voluto dire la sua in merito e tirare alcune stoccaTe al calciatore.

Juventus, Vlahovic in crisi: le parole di Franco Ordine

L’opinionista, sull’argomento, si è espresso così: “Va eliminato quello che mette in giro il clan di Vlahovic parlando con i vari giornalisti, ovvero che è tutta colpa della Juventus ed è tutta la colpa della squadra. Dobbiamo mettere fine a questo vizio della categoria, cioè che quando le cose vanno male è sempre colpa di qualche altro. Per me è colpa del giro di Vlahovic che mette in circolo queste notizie qua”. Poi, l’attacco inaspettato nei confronti dello juventino.

“Vorrei farvi vedere le immagini di quando lui sta in panchina, sembra reduce da un incidente stradale. È una banale sostituzione arrivata qualche giorno prima di una finale di Coppa Italia nel quale tu dovrai giocare. Vuol dire che non hai ancora capito dove si trova. Questa esagerazione ti dà l’idea che lui non è sintonizzato con la realtà”. Parole forti, destinate a far discutere i tifosi. Ora la palla torna a Vlahovic. Sta a lui mettere a tacere le polemiche e rilanciare le ambizioni di gloria del club.