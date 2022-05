“20 milioni”: Conte fa spese in Serie A, spiazzata la big

Conte, dopo Bentancur e Kulusevski, vuole prendere un altro giocatore della nostra Serie A, spiazzando così un’altra squadra.

Dopo il pareggio contro il Liverpool di Klopp, e le successive polemiche, il Tottenham di Antonio Conte sfiderà nel prossimo turno della Premier League , in un derby ad altissima tensione, l’Arsenal di Arteta. Il derby del Nord di Londra è già tra i più caldi dell’intero calcio inglese ma quello di domani sarà ancora più ricco di tensione, visto che i ‘Gunners’ quarti hanno quattro punti di vantaggio sugli ‘Spurs’.

Il Tottenham, difatti, domani avrà l’ultima occasione per sperare ancora nel quarto posto. Raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League sarebbe fondamentale per il mercato estivo degli ‘Spurs’. Tutti sanno, infatti, che Conte chiede tanto alle proprie società in sede di calciomercato e gli ‘Spurs’ avrebbero meno margini di manova senza la partecipazione alla massima competizione europea.

Il futuro di Antonio Conte potrebbe anche cambiare se non dovesse qualificarsi in Champions League. Sul tecnico , infatti, ci sono tantissime indiscrezioni di mercato che lo indicherebbero come prossimo allenatore del PSG, anche se lo stesso allenatore italiano ha ribadito che queste sono solo delle fake news. Nonostante l’incertezza sull’accesso al massimo trofeo continentale, gli ‘Spurs’ stanno seguendo fortemente un calciatore della nostra Serie A.

Serie A, Conte vuole portare Barak al Tottenham: Napoli spiazzato

Secondo quanto riportato da ‘L’Arena’, infatti, il Tottenham, dopo Bentancur e Kulusevski dalla Juventus, vuole prendere un altro giocatore che gioca in Italia, ovvero Antonin Barak. Il centrocampista del Verona era già stato richiesto a gennaio da Conte, che poi ha visto gli arrivi dei due giocatori bianconeri. Paratici, direttore generale del club inglese, ha tutta l’intenzione di accontentare il proprio allenatore

Setti, presidente del Verona, per lasciare andare via Barak non chiederebbe meno di 20 milioni di euro. Il Tottenham, sempre come quanto scritto dal quotidiano, sarebbe anche disposto ad investire tale cifra per regalare il centrocampista. Il giocatore è seguito anche dal Napoli che, però, si defilerebbe in caso di un’asta con gli inglesi.