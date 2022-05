Miliardari sul Napoli, colpo di scena: notizia a sorpresa per i tifosi

La rivelazione fatta in tv sembra destinata a generare un clima di grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli se dovesse trovare conferme

Sei punti ancora in palio per il Napoli, che teoricamente ha ancora la possibilità di raggiungere la seconda posizione. Un’opzione più che altro legata all’aritmetica mentre l’obiettivo reale continua ad essere il sigillo del quarto posto in graduatoria.

Nel frattempo, intorno alla società di Aurelio De Laurentiis continua a filtrare la possibilità di una cessione. Ancora una volta, la possibilità emerge da ‘Televomero’, che nei giorni scorsi ha avuto come ospite l’ex agente dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele. Quest’ultimo ha parlato della possibilità di una cessione del club nel giro di un anno. Nel corso della trasmissione ‘L’Infedele’, ieri ha preso la parola Francesco Fimmanò, legale della Salernitana. Quest’ultimo ha aperto ulteriormente verso questa strada.

Napoli, rivelazione choc dell’avvocato della Salernitana: “Chi non acquisterà il Milan, rileverà i partenopei”

L’avvocato della Salernitana Francesco Fimmanò ha aperto ad un possibile cambio di programmi per uno dei fondi che non riuscirà ad acquistare il Milan.

“Ci sono tre importanti ipotetici acquirenti per i rossoneri, uno dei fondi che non riuscirà a completare il suo acquisto sarà interessato al Napoli. Gli azzurri sono per esempio la seconda scelta di RedBird, che difficilmente riuscirà a prendere il Milan per tutta una serie di ragioni. Dunque, a quel punto, ci proverà con la società di De Laurentiis. Il valore dei rossoneri è di circa 1.1 miliardi di euro, quello del Napoli di circa 600-650 mila”.

Parole che fanno gongolare i tifosi partenopei poiché RedBird è un fondo di investimento i cui asset valgono oltre quattro miliardi di euro.

Ha poi aggiunto: “Il fondo compra in base ai multipli della capacità reddituale che possa realizzare. Tra qualche mese, il Napoli sarà all’apice del suo valore potenziale grazie al denaro della Champions League e alla possibile cessione di Koulibaly. Il difensore costa al club circa 13 milioni lordi all’anno, in tema di conto economico dunque molto di più rispetto ad Osimhen, che si può inoltre vendere tranquillamente tra un paio di anni”.