Barcellona, terribili momenti per Xavi: cosa è successo

Momenti di grande apprensione quelli vissuti dal tecnico del Barcellona Xavi nel corso della sfida di ieri sera contro il Celta Vigo

Al Camp Nou, contro il Celta, il Barcellona di Xavi ha messo una seria ipoteca sul secondo posto. I blaugrana si sono imposti per 3-1 con la doppietta di Aubameyang e Depay a cui ha risposto soltanto parzialmente Iago Aspas. La ‘xavioneta’, così, dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League mette anche al sicuro il secondo piazzamento e la qualificazione per la Supercoppa di Spagna.

I catalani hanno sette punti di vantaggio sul Siviglia e otto sull’Atletico Madrid. Queste ultime due però devono ancora giocare. Si tratta comunque di un vantaggio rassicurante per gli uomini di Xavi. Molto meno rassicurante invece è apparso lo scontro che ha visti coinvolti ieri due giocatori del Barcellona nel corso del secondo tempo.

Barcellona, scontro di gioco tra Gavi e Araujo: il difensore è stato trasportato via in ambulanza

L’episodio ha gelato i presenti allo stadio. I due calciatori del Barcellona si sono scontrati saltando per colpire il pallone di testa. Gavi, seppur parecchio dolorante, è riuscito a rialzarsi mentre Ronald Araujo, dopo essersi rimesso in piedi, ha compiuto qualche passo prima di andare nuovamente giù. Un’azione che ha fatto calare il gelo sul Camp Nou per diversi minuti di gioco.

Il difensore uruguagio, che meno di venti giorni fa ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2026, dopo essere stato soccorso dai medici delle due squadre è stato fatto salire sulla barella e successivamente è stato trasportato in ospedale. La partita è quindi ripresa e i catalani hanno lasciato blindato il risultato mentre il Celta ha chiuso in dieci uomini.

Lo stesso Barcellona ha poi confermato che Araujo è stato accompagnato nella struttura ospedaliera poiché ha subito una commozione cerebrale per cui si è deciso di sottoporre il calciatori ad ulteriori test.