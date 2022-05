“Non era rigore”: caos Juventus-Inter, scoppia la polemica

Juventus-Inter non smette di dar vita a polemiche: rigori all’80’ e al 99′ per i nerazzurri che hanno destato la furia dei tifosi juventini

La apre l’Inter, si sveglia la Juventus e diventa pericolosa andando anche in vantaggio. All’80’ però i nerazzurri riaprono la corsa grazie a un rigore conquistato da Lautaro Martinez. L’argentino, agganciato da Bonucci in area, ha ottenuto il penalty che poi Calhanoglu ha messo a segno. Nei tempi di recupero, invece, De Ligt aggancia De Vrij e l’Inter ottiene un secondo calcio di rigore.

L’Inter, dunque, la riacciuffa a dieci minuti dalla fine e Calhanoglu non sbaglia dal dischetto. Il suo tiro forte, piazzato all’incrocio dei pali, ha spiazzato Perin. Lautaro Martinez e Leonardo Bonucci entrano in contrasto in area di rigore e l’arbitro Valeri decide di assegnare il calcio di rigore.

Calcio di rigore che, immediatamente, ha provocato tante polemiche da parte dei sostenitori bianconeri sui social. Polemiche rincarate dal secondo rigore conquistato, questa volta ai danni di De Vrij. Su ‘Twitter’ infatti è circolata la convinzione che i contatti non fossero da valutare come fallo. La tensione è perciò altissima, tanto in campo quanto fuori dal campo.

Non lascia un attimo di respiro la finale di Coppa Italia che sta andando in scena questa sera tra Juventus e Inter. Se la Vecchia Signora aveva riacciuffato e ribaltato il risultato, tutto è ritornato in parità quando Lautaro Martinez si è infiltrato in area bianconera su una palla offerta da Perisic. E poi la squadra di Simone Inzaghi è andata in vantaggia grazie a un secondo calcio di rigore segnato da Perisic (che pochi minuti dopo realizza un altro gol da fuori area).

I tifosi bianconeri, su ‘Twitter’, non hanno celato il loro disappunto. “Dimarco, Lautaro Martinez e Brozovic graziati, solita impunità. Rigore farsa palesemente inventato. Dai finitela qui”. O ancora: “Non era rigore!“, pensiero che arriva perentorio.