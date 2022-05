Juventus, tegola pesante per Allegri: succede contro l’Inter

Juventus-Inter al momento a riposo, è tempo d’intervallo: poco prima dello stop per rifiatare però è arrivata una tegola pesante

I giocatori di Juventus e Inter sono tornati momentaneamente negli spogliatoi. Il tempo dell’intervallo per rifiatare e per rimettere in ordine le idee. Poco prima dei due fischi di Valeri, per decretare la fine del primo tempo, tuttavia in casa bianconera è caduta una tegola pesante.

Massimiliano Allegri è stato costretto al 41′ a sostituire Danilo. Il giocatore si è infatti steso a terra nella propria area di rigore e non ha neppure provato a tirarsi su. Per provare a continuare e a giocare il più possibile in questa finale.

Ha sentito tirare e, girandosi verso la panchina, è stato obbligato a chiedere il cambio. Problema muscolare per un titolarissimo del tecnico bianconero. E per uno dei perni di questa Juventus. Sostituito proprio nel momento in cui la squadra stava crescendo.

Juventus-Inter, tegola per i bianconeri e per Massimiliano Allegri: Danilo è stato costretto a lasciare il campo

Problema muscolare per Danilo, almeno da quello che si è potuto comprendere in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Al 41′ è stato sostituito con Alvaro Morata. Una tegola importante per Allegri e per la Vecchia Signora.

La finale di Coppa Italia è perciò durata meno di un tempo di gioco per il difensore bianconero. Ancora al momento non si conoscono a fondo le sue condizioni. Molto probabilmente saranno svolti già da domani ulteriori esami strumentali. La speranza è che possa essere a disposizione almeno nelle ultime due gare rimaste da giocare in Serie A.