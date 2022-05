Mercato Lazio, scelto l’erede di Milinkovic Savic e il vice Immobile

Il mercato della Lazio è pronto a decollare in vista delle prossime settimane. Punto interrogativo sul futuro di Milinkovic Savic: ilcentrocampista serbo potrebbe lasciare i biancocelesti di fronte a una maxi offerta

La Lazio valuterà con attenzione le prossime strategie di mercato. Punto interrogativo sul futuro di Milinkovic Savic, il quale potrebbe vestire la maglia della Juventus in caso di offerta pari o superiore a 70 milioni di euro. In caso di addio, chi sostituirà il centrocampista serbo?

Occhi puntati su diversi profili, ma nelle ultime settimane starebbero trovando conferma le indiscrezioni su Charlese De Ketelaere, trequartista belga classe 2001 del Bruges. La Lazio potrebbe affondare il colpo e fare cassa con l’addio del “Sergente”.

Addio a Milinkovic Savic, incasso record e nuovi obiettivo sul mercato. Da valutare anche la scelte del nuovo portiere. Strakosha potrebbe andare via, mentre Carnesecchi resta un’idea, ma senza particolari riscontri. Non trovano conferme gli accostamenti con Meret, il quale potrebbe restare al Napoli anche nel corso della prossima stagione.

Mercato Lazio, idea Lucca per il ruolo di vice Immobile

Sarri punterà l’indice anche su un nuovo attaccante. Un nuovo vice Immobile capace di attaccare la profondità, forte fisicamente e con margini di crescita notevoli. Piace Lucca, pronto al grande salto in Serie A a prescindere dalla potenziale promozione del Pisa nella massima serie.

Lucca ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. La Lazio osserva interessata, anche se al momento non piovono conferme. Più defilata l’idea Beto: l’attaccante dell’Udinese piace particolarmente anche alla Fiorentina e all’Atalanta. Infine, come già confermato nei giorni scorsi, l’addio (ormai certo) di Acerbi sarà sostituto dall’affondo imminente e definitivo per Romagnoli. Il centrale del Milan lascerà i rossoneri a parametro zero.