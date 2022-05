Roma, salti di gioia per Mourinho: arriva l’annuncio ufficiale

In serata è arrivata per la Roma un importantissimo annuncio, che avrà fatto fare sicuramente a Mourinho dei salti di gioia.

Dopo la grandissima semifinale di giovedì scorso contro il Leicester, la Roma è caduta nel monday night contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I giallorossi contro i toscani hanno meritato la sconfitta, anche se i viola sono passati in vantaggio con un calcio di rigore, realizzato poi da Nico Gonzalez, che ha scatenato tantissime polemiche.

Con la sconfitta rimediata a Firenze, il discorso qualificazione Europa League per la squadra di José Mourinho si è molto complicato. I giallorossi, infatti, sono sesti in classifica, a pari punti proprio con la Fiorentina e con l’Atalanta di Gasperini, ad un punto dalla Lazio di Maurizio Sarri.

La Roma potrebbe qualificarsi per la prossima edizione dell’Europa League anche vincendo la finale di Conference League contro il Feyenoord. Proprio sulla gara di Tirana del prossimo 25 maggio c’è stato un importantissimo annuncio, che avrà fatto sicuramente fare dei salti di gioia a José Mourinho.

Roma, è arrivato l’annuncio che aspettava Mourinho: il match contro il Torino sarà giocato di venerdì

Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio, infatti, dopo l’assemblea tenuta oggi al CONI, ha ufficializzato che Roma-Torino, su richiesta del club giallorosso, sarà anticipata a venerdì 20 maggio: “La decisione è stata unanime, siamo tutti molto felici che la Roma giocherà la finale di Conference League e non c’è mai stato nessun dubbio nell’accettare questa richiesta”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Venerdì prossimo, quindi, giocherà soltanto la Roma. Mentre le altre che sono in corso per un posto in Europa giocheranno tra sabato e domenica, ovviamente rispettando il criterio della contemporaneità. Ma si deciderà tutto dopo la penultima giornata di campionato”.