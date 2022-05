Roma, finale di Conference nel caos: tifosi increduli, scoppia la polemica

Roma, la finale di Conference League con il Feyenoord sta scatenando il caos. Deflagra la polemica con la Lega.

La Roma ed il suo condottiero Mourinho conquistano con sacrificio l’agognata finale europea di Conference, ma per i tifosi c’è un intoppo che rischia di comprometterla. Dopo anni di transizioni, rinnovamenti e cambi di guida tecnica, finalmente si presenta la possibilità di regalare ai propri appassionati un’attesa gioia.

Un dettaglio importante, quale l’adeguato percorso che possa portare i ragazzi dello Special One a giocarsi al cento per cento questo appuntamento con la storia, non resta trascurato. Ed è per questo che a gran voce, tifosi e non solo, stanno protestando con veemenza.

Motivo? Il calendario della Serie A prima dell’atteso evento. Sui social sta letteralmente esplodendo la polemica.

Roma, la protesta è furiosa: finale di Conference League, i tifosi non ci stanno, il motivo della critica

La Roma si appresta a vivere dopo anni una notte da sogno. Ma il rischio di non giocarsela alla pari, in termini di riposo e ripristino essenziale delle energie nervose, sta facendo imbestialire i tifosi. I supporter giallorossi proprio non ci stanno. Oltre la personale quanto ovvia gioia nel vedere la propria squadra trionfare, questi ultimi non concepiscono come la Lega non si muova per mettere nelle migliori condizioni un club italiano per vincere.

La finale con il Feyenoord è in programma il 25 maggio a Tirana. Allo stato attuale delle cose, il club giallorosso deve giocare tre giorni prima, domenica 22, con il Torino. La richiesta è quella di anticipare il match della Roma a venerdì, ma una risposta dalla Lega ancora non è pervenuta. Il motivo? E’ necessaria la contemporaneità con le altre squadre che si giocano un posto per l’Europa. E Fiorentina e Lazio, qualora si anticipasse il match a venerdì 20, avrebbero due giorni in meno di riposo dovendo giocare il lunedì della stessa settimana. Questo perchè i giallorossi giocano sabato col Venezia. Una situazione altamente intricata. Bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprire come verrà risolta.